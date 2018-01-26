الهند: إلقاء القبض على سعوديان بتهمة هاتف بالأقمار الصناعية

نيودلهي(صدى):

ألقت السلطات الهندية القبض على مواطنان سعوديان وهما الطلال محمد والسامري محمد ، وهنديًا بمدينة بوكران الواقعة في ولاية راجاستان اليوم الجمعة ، خلال احتفال البلاد بيوم الجمهورية .

ووفقًا لوسائل إعلام هندية ، فقد اعتقلت السلطات المواطنان السعوديان والهندي بتهمة تدبير مؤامرة لتكدير السلم وزعزعة أمن البلاد بسبب حملهم هاتفًا يعمل عبر الأقمار الصناعية ، لافتة إلى أن حيازة هاتف يعمل عبر الأقمار الصناعية دون تصريح ، هو أمر غير مسموح به داخل الدولة .

ومن جانبه ، أشار جواراف ياداف مدير شرطة جيزالمر ، إلى أنه جاري فتح باب التحقيق مع المعتقلين ، وتم سحب الهاتف منهم لاستجوابهم عبر فريق مشترك من الاستخبارات العسكرية وشرطة جيزالمر .