  • الجمعة 26

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. الهند: إلقاء القبض على سعوديان بتهمة هاتف بالأقمار الصناعية

الهند: إلقاء القبض على سعوديان بتهمة هاتف بالأقمار الصناعية

الهند: إلقاء القبض على سعوديان بتهمة هاتف بالأقمار الصناعية
نيودلهي(صدى):

ألقت السلطات الهندية القبض على مواطنان سعوديان وهما الطلال محمد والسامري محمد ، وهنديًا بمدينة بوكران الواقعة في ولاية راجاستان اليوم الجمعة ، خلال احتفال البلاد بيوم الجمهورية .

ووفقًا لوسائل إعلام هندية ، فقد اعتقلت السلطات المواطنان السعوديان والهندي بتهمة تدبير مؤامرة لتكدير السلم وزعزعة أمن البلاد بسبب حملهم هاتفًا يعمل عبر الأقمار الصناعية ، لافتة إلى أن حيازة هاتف يعمل عبر الأقمار الصناعية دون تصريح ، هو أمر غير مسموح به داخل الدولة .

ومن جانبه ، أشار جواراف ياداف مدير شرطة جيزالمر ، إلى أنه جاري فتح باب التحقيق مع المعتقلين ، وتم سحب الهاتف منهم لاستجوابهم عبر فريق مشترك من الاستخبارات العسكرية وشرطة جيزالمر .


الوسوم:, , , , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 41849 ] نشر منذ 10 دقائق

ماسووا جريمه ..؟؟

.. اذا كان الهاتف ممنوع ينبهون للموضوع ويؤخذ عليهم تعهد مايعودونها ، وانتهى الأمر ,,

,, باالتأكيد ماعندهم خبر انه ممنوع ,,

,, الله يفك اسرهم ويرجعون سالمين ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *