أمير تبوك يشدد على ضرورة اهتمام المسؤولين باحتياجات المواطنين
شدد صاحب السمو الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، على ضرورة حرص المحافظين ورؤساء المراكز والدفاع المدني على تفقد أحوال المواطنين وتلمس احتياجاتهم .
وأشار سموه إلى ضرورة الإبلاغ بشكل فوري عن أي شخص يحتاج لمساعدة ، خاصةً في ظل ما تشهده المنطقة هذه الأيام من موجة برد قارص .
رعد ***[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 18 دقيقة
الله يجزاك خير ويكثرمن امثالك ولايحوجك الا لرئية وجهه الكريم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23844 ] نشر منذ 9 دقائق
الله يجزاك خير الجزاء