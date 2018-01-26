أمير تبوك يشدد على ضرورة اهتمام المسؤولين باحتياجات المواطنين

محمود البلوي(صدى):

شدد صاحب السمو الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، على ضرورة حرص المحافظين ورؤساء المراكز والدفاع المدني على تفقد أحوال المواطنين وتلمس احتياجاتهم .

وأشار سموه إلى ضرورة الإبلاغ بشكل فوري عن أي شخص يحتاج لمساعدة ، خاصةً في ظل ما تشهده المنطقة هذه الأيام من موجة برد قارص .