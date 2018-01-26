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أمير تبوك يشدد على ضرورة اهتمام المسؤولين باحتياجات المواطنين

أمير تبوك يشدد على ضرورة اهتمام المسؤولين باحتياجات المواطنين
محمود البلوي(صدى):

شدد صاحب السمو الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك ، على ضرورة حرص المحافظين ورؤساء المراكز والدفاع المدني على تفقد أحوال المواطنين وتلمس احتياجاتهم .

وأشار سموه إلى ضرورة الإبلاغ بشكل فوري عن أي شخص يحتاج لمساعدة ، خاصةً في ظل ما تشهده المنطقة هذه الأيام من موجة برد قارص .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 18 دقيقة

الله يجزاك خير ويكثرمن امثالك ولايحوجك الا لرئية وجهه الكريم

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