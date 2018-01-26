” البحرين ” ترفض قانونا لبيع أراضي المواطنين الخليجيين في المزاد

المنامة(صدى):

أعلنت الحكومة البحرينية، اليوم الجمعة، رفضها مشروع قانون كان سيضر بمصالح مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يعيشون بالمملكة البحرينية، أو يمتلكون أراضي هناك.

ويقضي القانون، الذي قدمه أعضاء بمجلس النواب- بإعطاء مهلة 5 سنوات لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي لبناء الأراضي التي يملكونها، وذلك من تاريخ تسجيلها.

وقالت الحكومة ، إن مشروع القانون مخالف للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي الموقعة في مسقط منذ عام 2001، وبموجب الاتفاقية يسمح للأشقاء الموجودين بالبحرين من مواطني دول مجلس التعاون تملك العقارات ومعاملتهم معاملة المواطنين البحرينيين.

ويعطي مشروع القانون المرفوض الحق للمحكمة المدنية الكبرى بالتصرّف في الأرض ببيعها بالمزاد العلني مع تعويض مالكها بقيمتها وقت بيعها، وذلك في حال تخلّفه عن بنائها خلال 5 سنوات.