شاهد.. القصة الكاملة لحادث أسرة سامي النعمي

علي القرني(صدى):

انتقل فريق برنامج الله يعطيك خيرها بقيادة الأستاذ يوسف الجراح مقدم البرنامج إلى جازان لتوثيق لقاء حصري مع المواطن المكلوم سامي النعمي الذي فقد 6 من أبنائه وزوجته التي قضى معها 22 عاما انتهت فجأة بحادث مروع ، ووقف النعمي مع الجراح على الطريق حيث وقع الحادث ، وشرح فيه لحظات الأسرة الأخيرة ومشهد الوقع العظيم وآخر اللحظات التي جمعته بأسرته ، حين قيادته للسيارة قبل أن تباغته شاحنة حاولت تلافي حفر الطريق المهمل ، والذي تم ” ترقيعه ” بعد الحادثة لاخفاء ملامح السوء السابقة حسب قوله ، ثم انتقلوا إلى المقبرة وأشار إلى القبور ومنها قبر زوجته وقال بأن هذا بيتها ، كما أشار إلى قبر طفلته وتذكر كيف رآها مصروعة في مكان الحادث ، وهي المرة الأولى في حياته التي يرى فيها أشلاء بشرية ، وقد بدا عليه الحزن والتأثُّر، ونبرات الحزن والأسى لم تنقطع من العم سامي الذي استذكر فقد أخته وزوجها شعبان الماضي في حادث مروري مماثل .

السؤال متى تقوم وزارة النقل بواجبها الوطني تجاه طرقات الموت التي أهلكت الناس؟

الجدير بالذكر أن البرنامج يبث كل جمعة الساعة ٢ ظهراً على شاشة الإخبارية . وتميز بتقاريره التي تنتشر في شبكات التواصل الاجتماعي وصلت مشاهداتها إلى قرابة ٤ ملايين مشاهدة.