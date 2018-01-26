  • الجمعة 26

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. شاهد.. القصة الكاملة لحادث أسرة سامي النعمي

شاهد.. القصة الكاملة لحادث أسرة سامي النعمي

شاهد.. القصة الكاملة لحادث أسرة سامي النعمي
علي القرني(صدى):

انتقل فريق برنامج الله يعطيك خيرها بقيادة الأستاذ يوسف الجراح مقدم البرنامج إلى جازان لتوثيق لقاء حصري مع المواطن المكلوم سامي النعمي الذي فقد 6 من أبنائه وزوجته التي قضى معها 22 عاما انتهت فجأة بحادث مروع ، ووقف النعمي مع الجراح على الطريق حيث وقع الحادث ، وشرح فيه لحظات الأسرة الأخيرة ومشهد الوقع العظيم وآخر اللحظات التي جمعته بأسرته ، حين قيادته للسيارة قبل أن تباغته شاحنة حاولت تلافي حفر الطريق المهمل ، والذي تم ” ترقيعه ” بعد الحادثة لاخفاء ملامح السوء السابقة حسب قوله ، ثم انتقلوا إلى المقبرة وأشار إلى القبور ومنها قبر زوجته وقال بأن هذا بيتها ، كما أشار إلى قبر طفلته وتذكر كيف رآها مصروعة في مكان الحادث ، وهي المرة الأولى في حياته التي يرى فيها أشلاء بشرية ، وقد بدا عليه الحزن والتأثُّر، ونبرات الحزن والأسى لم تنقطع من العم سامي الذي استذكر فقد أخته وزوجها شعبان الماضي في حادث مروري مماثل .

السؤال متى تقوم وزارة النقل بواجبها الوطني تجاه طرقات الموت التي أهلكت الناس؟
الجدير بالذكر أن البرنامج يبث كل جمعة الساعة ٢ ظهراً على شاشة الإخبارية . وتميز بتقاريره التي تنتشر في شبكات التواصل الاجتماعي وصلت مشاهداتها إلى قرابة ٤ ملايين مشاهدة.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *