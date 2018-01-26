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بالصور.. تدشين المصحف القارئ الخاص لذوي الاحتياجات

بالصور.. تدشين المصحف القارئ الخاص لذوي الاحتياجات
نايف السالم(صدى):

دشن معالي رئيس الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، حامل المصحف الشريف ، ومصحف قارئ خاص ، تسهيلًا على ضيوف الرحمن لتأدية المناسك بسهولة ، واهتمامًا باحتياجات ذوي القدرات الخاصة .

ومن جانبه ، أشار الأستاذ فيصل الجودي مدير وحدة ذوي القدرات الخاصة ، إلى أن تدشين معالي الرئيس العام جاء اليوم لحرصه على تسهيل احتياجات هذه الفئة الغالية ، لإعانتهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة .

ولفت ” الجودي ” إلى أن ” السديس ” وجه بتخصيص مصلى لذوي الاحتياجات الخاصة ، لتجهيزه بكافة المحتويات والملحقات اللازمة ، عبر توسعة الملك فهد بالدور الأول .


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