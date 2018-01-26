عبدالملك الخيبري يتعافى ويعود لتمارين الهلال الجماعية

نواف السالم(صدى):

شارك اللاعب عبدالملك الخيبري، بالجزء الأول من تدريبات الهلال الجماعية، قبل أن يؤدي تدريبات لياقية، فيما واصل اللاعب محمد الشلهوب برنامجه بالجري وأداء تدريبات بالكرة.

وأدى فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة، تدريبًا اعتياديًا استعدادًا لاستئناف المنافسات، حيث اشتملت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية، إذ بدأ بتدريبات لياقية متنوّعة، فرض بعدها تدريبات بدنية، عمد بعدها مدير الجهاز الفني الأرجنتيني رامون دياز إلى تطبيق تدريبات فنية، قبل أن يطبق عددًا من الجمل التكتيكية عبر مناورة على ثلث مساحة الملعب، اختتمها بتدريبات تفكيك العضلات.