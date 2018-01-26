بالصور.. النصر يواصل تدريباته

ماجد محمد(صدى):

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته، اليوم الجمعة، على ملعب اكاديمية النصر الرياضية.

وبدأ التدريب باجتماع للمدرب جوستافو مع اللاعبين، تلا ذلك جري حول الملعب وتمارين لياقية متنوعة طبق بعدها اللاعبين عدد من الجمل الفنية من بينها جمل لبناء الهجمات وأخرى تعتمد على الكرات العرضية، بعدها قسم المدرب الفريق لمجموعتين لعبوا مناورة كروية من شوطين على كامل الملعب .

وبعد نهاية التدريب التقى رئيس النادي سلمان بن فهد المالك بمدرب الفريق واللاعبين بحضور الأمين العام للنادي محمد المسبل و مدير عام كرة القدم الأستاذ طلال النجار.