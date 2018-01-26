اشتباكات في محال بفرنسا من أجل ” النوتيلا “
تسبب خصم على عبوات الشيكولاتة بالبندق القابلة للدهن الشهيرة ” نوتيلا ” في مشاهد عنف ومشاحنات في فرنسا، مع تهافت المتسوقين عليها.
وقدمت متاجر ” إنترمارتش ” عبر فرنسا خصما بنسبة 70% على ” نوتيلا ” ، وانتشرت لوحات دعائية في البلاد توضح أن سعر العبوة 950 جرامًا سيكون 1.41 يورو بدلاً من 4.50 يورو من الخميس وحتى الأحد.
وأعربت ” فيريرو” الشركة الإيطالية التي تملك العلامة التجارية ” نوتيلا ” ، عن أسفها من أعمال العنف، وقالت في بيانها: ” نود أن نوضح أن العرض قد تقرر من قبل طرف واحد عن طريق العلامة التجارية إنترمارتش ” .
ابوبدر[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 1 ساعة
وين الحمير اللي كانوا يوصفون العرب بالهمجية اذا تم افتتاح مول او ملاهي وصار فيه تزاحم ويقولون الغرب والاجانب ما يسوون كذا لانهم افضل منا . يالله الحمير تجي تجاوب ..
شوفوا غربكم علشان نوتيلا صاروا همج 😕
مرضعة الرسول صلى الله عليه وسلم[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 59 دقيقة
مرضعه الرسول صلى الله عليه وسلم حليمة السعديه ومن خلال الاقتداء للأطفال والصغار هل يمكن إنتاج حليب من مرضعات صحي ونقي لأطفال المستقبل
alfahd42[ عدد التعليقات: 13971 ] نشر منذ 56 دقيقة
هههههههه
alfahd42[ عدد التعليقات: 13971 ] نشر منذ 56 دقيقة
في كل ديره عقال ومهابيل
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6970 ] نشر منذ 18 دقيقة
ههههه☺ماهي بشينه مخلصتها اناللحلا😁😂