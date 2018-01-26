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اشتباكات في محال بفرنسا من أجل ” النوتيلا “

اشتباكات في محال بفرنسا من أجل ” النوتيلا “
باريس(صدى):

تسبب خصم على عبوات الشيكولاتة بالبندق القابلة للدهن الشهيرة ” نوتيلا ” في مشاهد عنف ومشاحنات في فرنسا، مع تهافت المتسوقين عليها.

وقدمت متاجر ” إنترمارتش ” عبر فرنسا خصما بنسبة 70% على ” نوتيلا ” ، وانتشرت لوحات دعائية في البلاد توضح أن سعر العبوة 950 جرامًا سيكون 1.41 يورو بدلاً من 4.50 يورو من الخميس وحتى الأحد.

وأعربت ” فيريرو” الشركة الإيطالية التي تملك العلامة التجارية ” نوتيلا ” ، عن أسفها من أعمال العنف، وقالت في بيانها: ” نود أن نوضح أن العرض قد تقرر من قبل طرف واحد عن طريق العلامة التجارية إنترمارتش ” .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 1 ساعة

وين الحمير اللي كانوا يوصفون العرب بالهمجية اذا تم افتتاح مول او ملاهي وصار فيه تزاحم ويقولون الغرب والاجانب ما يسوون كذا لانهم افضل منا . يالله الحمير تجي تجاوب ..
شوفوا غربكم علشان نوتيلا صاروا همج 😕

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 59 دقيقة

مرضعه الرسول صلى الله عليه وسلم حليمة السعديه ومن خلال الاقتداء للأطفال والصغار هل يمكن إنتاج حليب من مرضعات صحي ونقي لأطفال المستقبل

[ عدد التعليقات: 13971 ] نشر منذ 56 دقيقة

هههههههه

[ عدد التعليقات: 13971 ] نشر منذ 56 دقيقة

في كل ديره عقال ومهابيل

[ عدد التعليقات: 6970 ] نشر منذ 18 دقيقة

ههههه☺ماهي بشينه مخلصتها اناللحلا😁😂

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