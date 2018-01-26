اشتباكات في محال بفرنسا من أجل ” النوتيلا “

باريس(صدى):

تسبب خصم على عبوات الشيكولاتة بالبندق القابلة للدهن الشهيرة ” نوتيلا ” في مشاهد عنف ومشاحنات في فرنسا، مع تهافت المتسوقين عليها.

وقدمت متاجر ” إنترمارتش ” عبر فرنسا خصما بنسبة 70% على ” نوتيلا ” ، وانتشرت لوحات دعائية في البلاد توضح أن سعر العبوة 950 جرامًا سيكون 1.41 يورو بدلاً من 4.50 يورو من الخميس وحتى الأحد.

وأعربت ” فيريرو” الشركة الإيطالية التي تملك العلامة التجارية ” نوتيلا ” ، عن أسفها من أعمال العنف، وقالت في بيانها: ” نود أن نوضح أن العرض قد تقرر من قبل طرف واحد عن طريق العلامة التجارية إنترمارتش ” .