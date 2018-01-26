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بالفيديو.. المدن الأكثر نشاطًا في الحركة العقارية لمساحة الصفقات

بالفيديو.. المدن الأكثر نشاطًا في الحركة العقارية لمساحة الصفقات
عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة العدل عن المدن الأكثر نشاطًا في الحركة العقارية لمساحة الصفقات بين أربع مناطق في الربع الأول من عام 1439 هـ .

وأشارت الوزارة إلى أن المزاحمية تأتي في المرتبة الأولى بنسبة فوق الـ20% ، ويليها العاصمة الرياض بحوالي 10% ، ثم بريدة بنسبة 5% ، يليها الأفلاج بنسبة أقل من 5% ، ثم الخرج فالطائف والزلفى والبقيق وساجر لتتذيل القائمة مدينة البكيرية .

ويوضح مقطع الفيديو التالي مساحة الصفقات بكل مدينة :


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 13971 ] نشر منذ 43 دقيقة

ليه المزاحميه

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