بالفيديو.. المدن الأكثر نشاطًا في الحركة العقارية لمساحة الصفقات
كشفت وزارة العدل عن المدن الأكثر نشاطًا في الحركة العقارية لمساحة الصفقات بين أربع مناطق في الربع الأول من عام 1439 هـ .
وأشارت الوزارة إلى أن المزاحمية تأتي في المرتبة الأولى بنسبة فوق الـ20% ، ويليها العاصمة الرياض بحوالي 10% ، ثم بريدة بنسبة 5% ، يليها الأفلاج بنسبة أقل من 5% ، ثم الخرج فالطائف والزلفى والبقيق وساجر لتتذيل القائمة مدينة البكيرية .
ويوضح مقطع الفيديو التالي مساحة الصفقات بكل مدينة :
المدن الأكثر نشاطاً في الحركة العقارية لمساحة الصفقات بين أربع مناطق في الربع الأول من العام 1439هـ pic.twitter.com/zF22HkKS3r
— وزارة العدل (@MojKsa) January 26, 2018
alfahd42[ عدد التعليقات: 13971 ] نشر منذ 43 دقيقة
ليه المزاحميه