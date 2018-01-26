بالفيديو.. المدن الأكثر نشاطًا في الحركة العقارية لمساحة الصفقات

عادل الحربي(صدى):

كشفت وزارة العدل عن المدن الأكثر نشاطًا في الحركة العقارية لمساحة الصفقات بين أربع مناطق في الربع الأول من عام 1439 هـ .

وأشارت الوزارة إلى أن المزاحمية تأتي في المرتبة الأولى بنسبة فوق الـ20% ، ويليها العاصمة الرياض بحوالي 10% ، ثم بريدة بنسبة 5% ، يليها الأفلاج بنسبة أقل من 5% ، ثم الخرج فالطائف والزلفى والبقيق وساجر لتتذيل القائمة مدينة البكيرية .

ويوضح مقطع الفيديو التالي مساحة الصفقات بكل مدينة :