أمانة المدينة تنفي النفخ داخل الذبيحة بأحد المسالخ

نايف السالم(صدى):

كشفت أمانة المدينة المنورة إن ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، فيما يتعلق بأحد مسالخ المدينة ، هو ليس نفخًا داخل الذبيحة .

وأشارت الأمانة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن ذلك يعد أحد طرق السلخ لفصل الجلد عن الذبيحة ، موضحة إن هذه الطريقة مسموح بها وفقًا للاشتراطات الصحية الصادرة فيما يتعلق بهذا الشأن .