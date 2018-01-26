أمانة المدينة تنفي النفخ داخل الذبيحة بأحد المسالخ
كشفت أمانة المدينة المنورة إن ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، فيما يتعلق بأحد مسالخ المدينة ، هو ليس نفخًا داخل الذبيحة .
وأشارت الأمانة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن ذلك يعد أحد طرق السلخ لفصل الجلد عن الذبيحة ، موضحة إن هذه الطريقة مسموح بها وفقًا للاشتراطات الصحية الصادرة فيما يتعلق بهذا الشأن .
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 1 ساعة
اقول لاترقعون عزالله انها طريقة قذرة هين والله لو ينفخ ذبيحتي غير يشوف علم ثاني ليه ذبيحتي تبلوس