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أمانة المدينة تنفي النفخ داخل الذبيحة بأحد المسالخ

أمانة المدينة تنفي النفخ داخل الذبيحة بأحد المسالخ
نايف السالم(صدى):

كشفت أمانة المدينة المنورة إن ما تم تداوله مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، فيما يتعلق بأحد مسالخ المدينة ، هو ليس نفخًا داخل الذبيحة .

وأشارت الأمانة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن ذلك يعد أحد طرق السلخ لفصل الجلد عن الذبيحة ، موضحة إن هذه الطريقة مسموح بها وفقًا للاشتراطات الصحية الصادرة فيما يتعلق بهذا الشأن .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1072 ] نشر منذ 1 ساعة

اقول لاترقعون عزالله انها طريقة قذرة هين والله لو ينفخ ذبيحتي غير يشوف علم ثاني ليه ذبيحتي تبلوس

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