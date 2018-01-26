” المرور ” يضبط أكثر من 400 مركبة في المملكة وقفت في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة

واس(صدى):

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة اليوم ( 418 ) مركبة مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك ضمن الحملة الميدانية العاشرة التي تقوم بها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون، وعدم الوقوف في المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.