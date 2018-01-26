أصدقاء وثقوا ذكرياتهم قبل 36 عامًا

نورة الشهري(صدى):

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صورتين في نفس المكان ولنفس الأشخاص، لكن الفارق الزمنى بينهم 36 عامًا.

أيضًا تم تداول صورتين أخريين بينهما 27 عامًا في نفس المكان، ويبين تاريخ الصورتين أن إحداهما التقطت في عام 1410هـ والأخرى في 1438هـ فوق شجرة بنفس المكان.

وأبدى المغردون إعجابهم بهذه الصور، ودعوا الله عز وجل أن يديم على أصحابها صحتهم وشملهم.