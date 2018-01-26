أصدقاء وثقوا ذكرياتهم قبل 36 عامًا
تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، صورتين في نفس المكان ولنفس الأشخاص، لكن الفارق الزمنى بينهم 36 عامًا.
أيضًا تم تداول صورتين أخريين بينهما 27 عامًا في نفس المكان، ويبين تاريخ الصورتين أن إحداهما التقطت في عام 1410هـ والأخرى في 1438هـ فوق شجرة بنفس المكان.
وأبدى المغردون إعجابهم بهذه الصور، ودعوا الله عز وجل أن يديم على أصحابها صحتهم وشملهم.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41848 ] نشر منذ 1 ساعة
الله ياسلام ,, تمام التمام ,,
,, على الذكريات الجميله ان تنعاد ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 13971 ] نشر منذ 1 ساعة
صدقت
alfahd42[ عدد التعليقات: 13971 ] نشر منذ 1 ساعة
سووها بعض الزملاء ولاخوان
alfahd42[ عدد التعليقات: 13971 ] نشر منذ 1 ساعة
بس اذا صار واحد ناقص في الصورة تتعب القلب