” الأخضر ” يختتم معسكره الإعدادي بالرياض

نواف السالم(صدى):

اختتم المنتخب الوطني الأول، اليوم الجمعة معسكره الإعدادي الذي أقيم في الرياض، ويأتي ضمن المرحلة الأولى استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا.

وعقد المدير الفني خوان انطونيو بيتزي اجتماعًا بلاعبي المنتخب، قدم من خلاله شكره وتقديره على الانضباط العالي خلال فترة المعسكر، مؤكدًا بأن القيمة الفني التي تم حصدها ساهمت في تحقيق الهدف الذي من أجله أقيم هذا المعسكر.

و أكتفى بيتزي في الحصة التدريبية التي حضرها رئيس الاتحاد لكرة القدم عادل بن عزت، وأقيمت عصرًا على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز بمناورة قصيرة من شوطين ضد فريق نادي الشباب عمد خلالها على اللعب بتشكيلتين مختلفتين رغبةً منه في إعطاء الفرصة للجميع والوقوف على مستويات اللاعبين.

وقدم مدير المنتخب عمر باخشوين شكره وتقديره لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ على ثقته بتعيينه مديرًا للمنتخب الوطني.

وقال ” الشكر موصول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت على هذه الثقة وادعوا الله أن يعيننا عليها أنا وزملائي الإداريين وجميع أفراد المنتخب وأن نكون وفق تطلعاتهما ” .

وأضاف ” أود أن أشكر زميلي وصديقي الاخ ماجد عبدالله على الفترة الجميلة التي قضيناه معًا وأتمنى أن تزول ظروفه الخاصة وعودته للرياضة مجددًا لأنه علم من أعلام الكرة ” .

وعن المعسكر الإعدادي، أكد باخشوين أن هذا المعسكر يُعد استثنائيًا ولايدخل ضمن أيام الفيفا بحكم أن المدرب جديد فطلب أن يتعرف على مجموعة اللاعبين الذي شاركوا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ويقف على بعض التفاصيل الفنية وفي المعسكر المقبل الذي سيقام في شهر فبراير ستكون هناك إضافات حسب رغبة المدرب، أما في معسكر مارس سيكون المدرب قد وقف على التشكيلة المناسبة التي سيعتمد عليها في كأس العالم.

وامتدح مدير المنتخب الوطني العلاقة بين المدير الفني للمنتخب واللاعبين، مشيرًا أن بيتزي يعتبر من المدربين المميزين ويمتلك طاقم مساعد يعمل بشكلٍ احترافي.