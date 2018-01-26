شرطة باريس تبحث عن عشرات القردة الهاربة من حديقة الحيوان

باريس(صدى):

أطلق السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، حملة للبحث عن عشرات من قردة البابون، الذين هربوا من حظيرة بحديقة الحيوان بباريس، وذلك بمساعدة الشرطة.

وقال مسئولو الحديقة، في بيان، إنهم أطلقوا تحذيراً بعدما فوجئ موظف بأحد القردة داخل ممر، فيما أوضحت تقارير أن عدد القردة الهاربين يقترب من الخمسين.

وأضاف المسئولون أن موظفي الحديقة ورجال الشرطة شرعوا في عملية بحث عن أربعة قردة مازالت طليقة، مشرين إلى أن المواطنين لم يشاهدوا أياً منها في مناطق عامة.

وشهدت باريس في نوفمبر هروب نمر من سيرك وتجوله في شوارع المدينة إلى أن قتل بالرصاص.