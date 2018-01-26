” النمر ” يوضح أسباب انقطاع خيوط القلب الدقيقة

عادل الحربي(صدى):

نفى استشاري القلب الدكتور خالد النمر ، انقطاع الخيوط الدقيقة داخل القلب بسبب الأحزان والانفعالات العاطفية ، مؤكدًا إنه ليس شرطًا مع كل انفعال أن تنقطع .

وقال ” النمر ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” نعم هناك خيوط دقيقه داخل القلب كما في الصورة أدناه…لكنها لا تنقطع مع كل حزن أو انفعال عاطفي!! .. في المقابل الحزن والانفعال العاطفي الشديدين في بعض الاشخاص قد يسببان جلطات القلب من دون شرط تقطع النياط ” .

واستطرد استشاري أمراض القلب في تغريدة أخرى موضحًا أسباب تمزق خيوط القلب ، قائلًا ” من الاسباب المشهوره لتمزق هذه الخيوط داخل القلب:حوادث السيارات العنيفه لارتطام الصدر بعجلة القياده بشده.. نوع معين من جلطات القلب .. نوع من الالتهابات البكتيريه للقلب .. بعض الخلل في اداء الصمامات الصناعيه للقلب ” .