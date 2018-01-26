مصرع شخص وإصابة 10 آخرون من عائلة بالطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

لقى شخص مصرعه، وإصابة 10آخرون من عائلة بالطائف، اليوم الجمعة، إثر انقلاب مركبة بهم على طريق السيل – مكة أمام البهيتة.

من جانبه أوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الاحمر بالطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ، وعلى الفور قامت بتوجيه خمس فرق اسعافية بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي، وكذلك تم طلب الدعم من الصحة بتوجيه ثلاث فرق اسعافية.

وأضاف ” الثبيثي ” ، عند وصول أول فرقة لموقع الحدث تبينأن الموقع به عدد ١١ اصابة من عائلة مقيمين، مما دعى إلى فرز الحالات وتقديم الخدمة الطبية الاسعافية لهم لحين وصول الفرق المدعمة للموقع ، مشيرًا إلى أن تم نقلهم إلى مستشفى الامير سلطان العسكري، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف .