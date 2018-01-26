بعد كشف وجه أردوغان القبيح.. مافيا تركيا ترهب فاضحي تاريخه الأسود
واصل النظام التركي انتهاكاته، في أعقاب قيام الجيش التركي بغزو شمال سوريا؛ تحت قناع حماية بلاده من الاكراد السوريين.
ونشطت مافيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد سقوط قناعه أمام العالم والتأكد من انتماؤه الكامل لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لإرهاب معارضيه والكاشفين لحقيقته.
وكانت الكاتبة نورة شنار من بين الأسماء التي تستهدفها مافيا تركيا؛ بعد كشفها لانتهاكات النظام والدولة العثمانية.
وكشفت ” شنار ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ؛ عن تعرضها لرسائل تهديد من تركيا عبر sms ، لترهيبها؛ على خلفية الحملة التي شنتها ضد الرئيس التركي ونظامه، مهاجمة انتهاكاتهم لسيادة الدول، وتبرير أطماعهم الاستعمارية بالحفاظ على أمن بلادهم.
يجدر الإشارة إلى أن أر دوغان بدأ السبت الماضي عملية غزو شمال سوريا؛ تحت قناع حماية حدودهم من الأكراد السورين، منتهكين سيادة سوريا، ومهاجمين المواطنين العُزل.
alfahd42[ عدد التعليقات: 13971 ] نشر منذ 1 ساعة
من هي الشنار هذه
alfahd42[ عدد التعليقات: 13971 ] نشر منذ 1 ساعة
عسى مهيب من بناتنا
alfahd42[ عدد التعليقات: 13971 ] نشر منذ 1 ساعة
كل شي ولا بناتنا لايتعرضهن هو ولا غيره
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41848 ] نشر منذ 1 ساعة
حسيبهم رب العالمين ,,
,, القردوخان وبقية العصابة الخبيثه ، سيكشفهم الله على رؤوس الاشهاد ويلعنهم اللاعنون ,,