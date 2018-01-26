بعد كشف وجه أردوغان القبيح.. مافيا تركيا ترهب فاضحي تاريخه الأسود

طلال الناصر(صدى):

واصل النظام التركي انتهاكاته، في أعقاب قيام الجيش التركي بغزو شمال سوريا؛ تحت قناع حماية بلاده من الاكراد السوريين.

ونشطت مافيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد سقوط قناعه أمام العالم والتأكد من انتماؤه الكامل لجماعة الإخوان الإرهابية؛ لإرهاب معارضيه والكاشفين لحقيقته.

وكانت الكاتبة نورة شنار من بين الأسماء التي تستهدفها مافيا تركيا؛ بعد كشفها لانتهاكات النظام والدولة العثمانية.

وكشفت ” شنار ” عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ؛ عن تعرضها لرسائل تهديد من تركيا عبر sms ، لترهيبها؛ على خلفية الحملة التي شنتها ضد الرئيس التركي ونظامه، مهاجمة انتهاكاتهم لسيادة الدول، وتبرير أطماعهم الاستعمارية بالحفاظ على أمن بلادهم.

يجدر الإشارة إلى أن أر دوغان بدأ السبت الماضي عملية غزو شمال سوريا؛ تحت قناع حماية حدودهم من الأكراد السورين، منتهكين سيادة سوريا، ومهاجمين المواطنين العُزل.