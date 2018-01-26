” الفالح ” يبحث أوضاع السوق الاقتصادية مع الوزراء في منتدى دافوس

نايف السالم(صدى):

أكد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح ، إنه شارك اليوم الجمعة مع الوزراء عل هامش منتدى دافوس الاقتصادي ، في اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي لمناقشة أوضاع السوق البترولية .

وقال ” الفالح ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، ” شاركت مع زملائي الوزراء في دافوس باجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني شاهد خاقان عباسي، وناقشت معه العلاقات الثنائية في مجالات الطاقة والصناعة، وفرص التعاون الاستثمارات المشتركة بين البلدين، ونوّهت بالشراكة الاستراتيجية مع باكستان في مختلف المجالات الاقتصادية ” .