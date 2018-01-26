” ترامب ” يفاخر بأمواله من دافوس

واشنطن(صدى):

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشكر إلى دول العالم المشاركين في منتدى دافوس بسويسرا، قائلاً ” نشكر كل من يستثمر أو يدخل ملايين الدولارات إلى الولايات المتحدة أو العشرات فقط ” .

وأضاف ” ترامب ” ، عندما سأله مدير الجلسة الحوارية ما هي الخبرات التي تعلمها، والتي مهدت له الطريق ليصبح رئيساً ” لطاماً كنت ناجحاً في مراكمة الأموال ” .

وتابع مفاخراً ” حتى عندما كنت أبرم صفقة وتفشل، كنت قادراً على تحصيل الأرباح، وهذا ما أعطاني مصداقية ” .

إلا أنه أضاف: ” كرجل أعمال كنت أعامل دوماً بحفاوة ولطف من قبل الصحافة، إلى أن خضت غمار السياسة، فاكتشفت عندها إلى أي حد يمكن للصحافة أن تكون دنيئة وشريرة، وغير صادقة ” .

كما لفت ترامب إلى أنه لم يشهد يوماً على وصول رجل أعمال إلى منصب الرئيس، معتبراً أن التاريخ كان يثبت أن رجال الأعمال لا يمكن أن يكونوا رؤساء.

وكان ترامب عرض خلال كلمته الجمعة في دافوس ” صداقة وشراكة الولايات المتحدة للعالم، قائلاً ” إن شعار أمريكا أولاً لا تعني أمريكا وحدها ” .