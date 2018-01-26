بالصور.. مجهولون يطلقون النيران على مواطنين بالطائف

عبد العزيز القثامي(صدى):

أطلق مجهولون النيران على صاحب منزل يخضع لأعمال الترميم في أحد الأحياء بالطائف، بعد الاشتباك معه، حيث أصاب أحدها جدار المنزل وبابه، فيما نجا منها هو واثنان من أقاربه وأحد العمالة، وفروا هاربين من الموقع، لتبدأ الجهات الأمنية مهام البحث عن هؤلاء الجناة.

وقال المجني عليه، ويدعى ” مرزوق عبدالعلي الثبيتي” 49 عامًا، ” يخضع منزلي الكائن في حي أم العراد بالطائف لأعمال ترميم، وكنتُ أمس أتواجد به مع أحد العُمال بالإضافة لثلاثة من أنسابي، حينها تفاجأنا بمركبة من نوع جيب صالون لاندكروزر، يستقلها شخصان، كانت في سرعة عالية بشارع داخلي بالحي ضيق وأمام منزلي، حيث طلبت منهم التهدئة بالإشارة بيدي، ثم عادت المركبة وبدأ قائدها يتلفظ علي بعد نزوله من المركبة؛ ما أدى لاشتباكنا سويا في الشارع.

وأشار ” الثبيتي ” ، إلى أنه بعد نصف ساعة من مغادرتهما عادا مرةً أخرى ولكن بالإضافة لشخص ثالث، وبمركبة صغيرة أخرى تختلف عن الأولى، وظهروا جميعًا ملثمين، حيث أوقفوا المركبة بعيدًا عن المنزل في الحي وترجلوا على أقدامهم، إلا أن أحدهما الذي لا يزيد في عمره على 22 عامًا يحمل سلاحًا ناريًّا من نوع مسدس، أطلق منه عيارًا ناريًّا في الهواء.

وتابع “توجه اثنان منهما نحوي ومنهما حامل السلاح الذي كان عازمًا على إطلاق النار علي، وفعلها بعيارٍ ثانٍ نجوت منه، حينها ألقيت بنفسي على الأرض، ثم فر هاربًا.

من جانبها كثفت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف بحثها عن الثلاثة الأشخاص الهاربين.