مدرب المنتخب المكسيكي يسعى للتتويج ببطولة المونديال

ماجد محمد(صدى):

أوضح مدرب المنتخب المكسيكي لكرة القدم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو ، إن ناديه لديه حق التطلع إلى التتويج ببطولة كأس العالم ، مثل بقية الدول الأخرى ، فقد تكن إحدى مفاجآت المونديال الروسي هذا العام .

وأشار ” أوسوريو ” إلى أن كرة القدم أظهرت إمكانيات مفاجئة للكثير من المنتخبات مثل اليونان التي استطاعت الوصول لأعلى مستويات البطولة بعدما توجت بلقب أمم أوروبا في البرتغال عام 2004 .

ولفت المدرب الكولومبي إلى أن الأمر يعتمد على لاعبي المنتخب ، مضيفًا إنه سيعمل على متابعة منتخبات مجموعة المنتخب بشكل خاص ، والمتمثلة في كوريا الجنوبية وألمانيا والسويد ، للتعرف على قدراتهم .