مصرع 4 أشخاص في تحطم طائرة مروحية بأوكرانيا

كييف(صدى):

ألقى أربعة أشخاص مصرعهم في حادث تحطم مروحية، كانت في مهمة تدريب، قرب مدينة كريمنشوك بوسط أوكرانيا.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية، إن لقي طاقم المروحية المكون من أربعة أشخاص حتفه خلال الحادث الذي وقع في وقت متأخر الخميس قرب مدينة كريمنشوك بوسط أوكرانيا، مشيرة إلى أن مهمة سبب التحطم يرجع لاصطدام المروحية بأسلاك تدعم برجًا تلفزيونيًا.

يشار إلى أن المروحيات من طراز ميغ- 8، سوفيتية الصنع وتعمل بمحركين وتستخدم من قبل الكثير من الشركات في أنحاء العالم منذ ستينيات القرن الماضي.