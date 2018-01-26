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تقنية البنات بجازان تستقبل 80 متدربة مستجدة للفصل التدريبي الثاني

تقنية البنات بجازان تستقبل 80 متدربة مستجدة للفصل التدريبي الثاني
واس(صدى):

استقبلت الكلية التقنية للبنات بجازان متدرباتها المستجدات للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي الحالي ، والبالغ عددهن 80 متدربة في قسمي التصميم والتجميل ، من خلال الأسبوع الأول عبر برنامج التهيئة تحت مسمى ” الأسبوع التقني ” والذي نظمته وحده التوجيه والارشاد بالكلية وأقيمت فعالياته على مسرح الكلية بمحافظة أبوعريش .

وأوضحت عميدة الكلية سامية موسى أهمية العمل المهني في بناء المجتمع وتوجه الرؤية الوطنية 2030 والتي تهدف لبناء مجتمع فعال ذي كفاءة عالية من أبناء الوطن ، مطالبة المستجدات بالتميز والإبداع للوصول إلى الأهداف المرجوة من دخولهن المجال المهني .

وجرى خلال البرنامج استعراض اللوائح والأنظمة والخدمات والتسهيلات الموجودة بالكلية ، إلى جانب دورات في صناعة الأهداف وأبجدية النجاح، ولقاء مع الخريجات و وصاحبات المشاريع من الكلية التقنية للبنات لعرض تجاربهن مع المجتمع والكلية وطريقة إنشاء مشروع ، وعرض أسباب النجاح وذلك حرصًا من الكلية لدعم المتدربات المستجدات وتحفيزهن للعمل المهني.


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