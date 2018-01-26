تفاصيل مخططات تركيا وقطر السرية لاغتيال قيادات المعارضين الأكراد

طلال الضوي(صدى):

في إطار المخطط التركي القطري للإطاحة بالأكراد في الخارج، كشفت مصادر مطلعة داخل الديوان الأميري، أن هناك عدة اجتماعات سرية مكثفة جمعت قوات الأمن القطري والتركي، وذلك لوضع خطة التعامل مع الأكراد.

وأضافت المصادر، أن الأمن التركي طالب من قطر ترحيل الأكراد المقيمين بإمارة قطر وطرد كافة المواطنين الأكراد من أراضيها.

وأشارت المصادر، إلى أن الطرفين اتفقا ايضًا على تنفيذ عمليات اغتيال بحق المعارضين الأكراد في الخارج على أن يتم وضع قائمة الاغتيالات بدقة، حيث البدء بالشخصيات الأكثر تأثيرًا بينهم، مؤكدة أن هناك أكثر من شخصية وضعت بأول القائمة على أن تتم الاغتيالات خلال الأيام المقبلة.