بالفيديو.. قانوني يطالب وزارة التجارة بإنشاء مخازن تحت إشرافها للحد من السلع المقلدة

عادل الحربي (صدى):

دعا المستشار القانوني نضال ناصر بن كدسة، وزارة التجارة إلى إنشاء مخازن تحت إشرافها للحد من تجارة السلع المقلدة، موضحًا أن بعض التجار يلجأ إلى حيل غريبة للتحايل على القانون، فبعد إثبات أن العينات المسحوبة من الشحنة مقلدة، تأتي فرق الوزارة لضبط المواد لتفاجأ بأنها كلها أصلية،حيث يتم تغييرها.

و قال ” ابن كدسة ” ، خلال برنامج ” ما لم تر ” على فضائية ” MBC1 ” ، ” تجارة المقلد هي أربح تجارة غير شرعية، بل أكثر من المخدرات ” ، محذرًا من استهداف وإغراق السوق بتجارة السلع المقلدة التي تدر أرباحاً على أصحابها؛ مبرراً رواجها وانتشارها في المملكة بأن السوق كبيرة والقدرة الشرائية بها عالية جداً.

وأضاف المستشار القانوني ، ” واستناداً إلى إحصائيات نشرتها الصحف بالمملكة؛ فإن نصف ضحايا الحوادث المرورية ناتج عن استخدام قطع غيار ذات جودة متدنية، وخصوصاً الإطارات والفرامل، ويصل عدد الوفيات إلى 3 آلاف حالة وفاة في السنة، بسبب قطع الغيار المغشوشة ” .