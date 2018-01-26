قانوني يقترح عقوبات بديلة للطلاب عن خصم درجات السلوك

علي القحطاني(صدى):

اقترح المحامي والمستشار القانوني، ريان مفتي، بإيقاع العقوبات البديلة على الطلاب بدلاً من الحسم والخصم من درجات السلوك التي قد لا تعني لهم شيئاً.

وأوضح ” مفتى ” ، خلال برنامج ” mbc في أسبوع ” ، ” إذا تم مثلاً فصل الطالب عن المدرسة لمدة أسبوع، فنحن نقدم له خدمة بهذه الإجازة! ” ؛ مشيراً إلى أنه يمكن تطبيق العقوبات البديلة من قبيل إلزام الطالب بالحضور مبكراً بخمس دقائق قبل بداية الدوام كل يوم لمدة أسبوع، أو إلزامه بحضور دورة في السلوك، أو دورة اجتماعية، أو أعمال تطوعية وخيرية لضبط سلوكه.

وشدد المحامي والمستشار القانوني، على أنه لا يحق لأولياء الأمور إعطاء صلاحيات للمعلمين بالضرب والقسوة على أبنائهم لتعديل سلوكياتهم، قائلاً ” ولي الأمر ليست لديه الصلاحية بالتعدي أو الإيذاء على أي جسد أو روح ” .

بدوره، قلل مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم جدة سابقاً سالم الطويرقي، من تفاعل المدراس مع قواعد السلوك والمواظبة بجدية ” المشكلة في تطبيق قواعد السلوك والمواظبة؛ تجد أن جميع المدراس فيها مخالفات سلوكية، وعندما تأتي في نهاية الفصل الدراسي وتبحث في نتائج الطلاب؛ تجد أنه لا يوجد طلاب تم الحسم عليهم من درجات السلوك ” .