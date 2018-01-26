ريماك تقدم ثاني الصور التشويقية لسيارتها الكهربائية الجديدة الخارقة

متابعات(صدى):

كشف ايلون موسك بعض تفاصيل سيارته الكهربائية المكشوفة المقبلة التي أكد أن سرعتها ستبلغ 400 كم في الساعة وعزم دورانها 10 آلاف نيوتن متر ويمكنها التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 1.9 ثانية وتقطع مسافة الربع ميل في 8.8 ثانية ويمكنها قطع مسافة 1000 كم بشحنة واحدة فقط.

ولم يجرؤ أحد بالتأكيد على منافسة هذه الارقام حتى ظهور سيارة ريماك الكهربائية الخارقة الجديدة المرتقبة التي ينتظر الكشف عنها خلال شهرين من الآن. وهذه الشركة الكرواتية قدمت نسخة تجريبية من السيارة بالفعل تعتبر من أكثر السيارات ديناميكية في فئة السيارات الكهربائية وفي حال كان لدينا شكوك في قدرة هذه السيارة علي منافسة أرقام سيارة تسلا فستكون مرتبطة بمسافة التنقل على شحنة واحدة.

وربما لن تقدر ريماك على بيع سيارتها بسعر أقل من 200 ألف دولار وهو السعر الذي وعد به موسك في سيارته. والصورة التشويقية الثانية التي كشفت عنها الشركة تأتي بعد الصورة الأولى لجانب السيارة والصورة الجديدة تعطينا لمحة عن مقدمة السيارة وتأتي السيارة بتصميم في المقدمة قريب من تسلا Model S وزوج من المصابيح التي يمكن رؤيتها في سيارات هيونداي.

وستعرض السيارة الخارقة الجديدة في مارس في معرض جنيف للسيارات حيث سنعرف المزيد عن التفاصيل والمواصفات والأداء.