تدمير داعش للمنازل بالعراق يعيق عودة 10 آلاف أسرة نازحة في ديالى

بغداد(صدى):

أكد رئيس مجلس محافظة ديالى العراقية، على الدايني، أن اجتياح داعش مناطق واسعة من ديالى والسيطرة عليها قبل تحريرها أسفر عن تدمير نحو 10 آلاف منزل سكني في المدن والقرى.

وأشار ” الدايني ” ، إلى أن بقاء الأنقاض يعيق عودة نحو 10 آلاف أسرة نازحة إلى مناطقها المحررة، مضيفا أن أغلب الأسر تريد العودة وإنهاء مأساتهم الإنسانية من نزوح قسرى يدخل عامه الرابع بعد أشهر معدودة، داعيًا إلى ضرورة الإسراع برفع الأنقاض من أجل إعطاء فرصة أمام العوائل للعودة.

وكانت مناطق واسعة من ديالى قد سيطرت عليها داعش عقب أحداث يونيو 2014 ، قبل أن تنجح القوات الأمنية في تحريرها من قبضة التنظيم.