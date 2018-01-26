” المالكي ” في زيارة لأبطال الجيش اليمني المصابين في مأرب
حرص العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف ، على زيارة محافظة مأرب لتفقد أبطال القوات المسلحة اليمنية ممن فقدوا أطرافهم .
وتحدث ” المالكي ” مع الأبطال ليطمئن على صحتهم ويشكرهم على جهودهم في تحرير اليمن العربي من العناصر الإرهابية .
alfahd42[ عدد التعليقات: 13931 ] نشر منذ 1 ساعة
موفق لكل خير
alfahd42[ عدد التعليقات: 13931 ] نشر منذ 1 ساعة
والله يشفيهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23835 ] نشر منذ 1 ساعة
يالقبي عليهم مقطعه ارجولهم الله يشفيهم ويعافيهم