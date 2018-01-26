” المالكي ” في زيارة لأبطال الجيش اليمني المصابين في مأرب

فهمي محمد(صدى):

حرص العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف ، على زيارة محافظة مأرب لتفقد أبطال القوات المسلحة اليمنية ممن فقدوا أطرافهم .

وتحدث ” المالكي ” مع الأبطال ليطمئن على صحتهم ويشكرهم على جهودهم في تحرير اليمن العربي من العناصر الإرهابية .