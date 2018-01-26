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” المالكي ” في زيارة لأبطال الجيش اليمني المصابين في مأرب

” المالكي ” في زيارة لأبطال الجيش اليمني المصابين في مأرب
فهمي محمد(صدى):

حرص العقيد تركي المالكي المتحدث باسم التحالف ، على زيارة محافظة مأرب لتفقد أبطال القوات المسلحة اليمنية ممن فقدوا أطرافهم .

وتحدث ” المالكي ” مع الأبطال ليطمئن على صحتهم ويشكرهم على جهودهم في تحرير اليمن العربي من العناصر الإرهابية .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13931 ] نشر منذ 1 ساعة

موفق لكل خير

[ عدد التعليقات: 13931 ] نشر منذ 1 ساعة

والله يشفيهم

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