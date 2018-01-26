انطلاق ” BMW M5 Competition ” قريباً بقوة 625 حصان

برلين(صدى):

الجيل الأخير من BMW M5 في السوق منذ مدة طويلة ولكن الشركة الألمانية لا تضيع وقت في توفير نسخ أكثر اثارة من السيارة وأعلى في الأداء.ومن المنتظر بدء انتاج BMW M5 Competition في ابريل المقبل وينتظر أن تأتي بقوة تبلغ 625 حصان أي أكثر بواقع 25 حصان عن النسخة التقليدية من السيارة.

ومن المنتظر أن تزود السيارة في هذه النسخة بتحديثات في الشاسيه تشمل نوابض التعليق وممتصات الصدمات والعجلات الجديدة وشعارات خاصة علي جانبي السيارة, وربما يتوفر خيارات أخرى أكثر من ذلك للسيارة. ومن الصعب في هذه المرحلة تحديد سرعة السيارة أو تسارعها ولكن يتوقع أن تقل بواقع العشر في نسبة تسارع M5 النقليدية البالغة 3.2 ثانية للوصول الى 100 كم في الساعة.

وتبدأ M5 في الولايات المتحدة من 102.600 ألف دولار وهي الأغلى بالنسبة لكل اصدارات M5 السابقة وينتظر أن يبلغ سعر نسخة BMW M5 Competition 110 ألف دولار.