زوجة رامي عياش تثير اعجاب متابعيها برشاقتها رغم حملها

أماني الغامدي(صدى):

اثارت مصممة الأزياء اللبنانية ​داليدا عياش​ زوجة الفنان اللبناني ​رامي عياش ، إعجاب ​ متابعيها بتطبيق انستجرام ، عقب نشر صورة جديدة لها ، وظهورها بصورة رشيقة رغم حملها .

ومن داخل صالة ” الجيم ” ، نشرت صورتها على الرغم من حملها، وطمأنت المتابعين أنها عادت لتمارس التمارين الرياضية، بعد أن حصلت على فترة راحة خلال أول شهرين من الحمل.

يذكر أنّ رامي كان قد عايد زوجته داليدا في عيد ميلادها مؤخرا من خلال نشره صورة تجمعهما بإبنهما أرام، وأرفقها برسالة توجه فيها إلى داليدا قائلاً: ” داليدا أنت ملاك في حياتي.. كلما نظرت إليك يشعر قلبي بالحب ” .