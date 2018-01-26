بالصور.. تدشين حملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في مزارع الدوادمي

حمود العنزي (صدى):

دشنت مديرية الزراعة بمحافظة الدوادمي، حملة موسعة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء في مزارع المنطقة، بمشاركة 11 فريقًا ميدانيًا من المديرية وفرع الزراعة بكل من ” نفي، والفيضة، وخف ” ، بالإضافة إلى فرق الاستكشافات المتخصصة.

وبدأت الحملة أعمالها اليوم انطلاقًا من مزارع منطقة خريمان الشغار ومنطقة عنز، لتشمل كافة مزارع النخيل التابعة للمديرية، حيث تعمل الفرق على الاستكشاف ونظافة المزرعة وعلاج النخيل المصابة ورشها بالمبيدات، بالإضافة لوضع مصائد بين النخيل للسوسة الحمراء في كافة مزارع المنطقة.

وقد رصدت أعمال الاستكشاف سابقًا إصابة عدد من النخيل، في عدد من المزارع في محافظة الدوادمي والمراكز التابعة لها، بالسوسة الحمراء التي تعتبر إحدى أخطر الآفات الحشرية التي تهاجم النخيل بالمملكة وتنتهي بموت النخلة إن لم يتم علاجها.