أمر واحد يوقعه في غرامك ولن يستطيع مقاومتك

متابعات(صدى):

قالت خبيرة في العلاقات الزوجية ، مهما قيل لك، تأكدي أن شيئاً واحداً فقط قادر على جذب الشريك الذي يعجبك وجعله يقع في غرامك بشدة حتى يصبح غير قادر على مقاومتك بعد الآن.

تأكدي أن هذا الأمر في غاية السهولة والبساطة ولا يتطلب منك جهداً إضافياً أو مالاً، إذ يكفي أن تحافظي على ابتسامتك دائماً وروح التفاؤل والطاقة الإيجابية.

فالرجل يعشق المرأة السعيدة والمرحة والايجابية، بعيداً عن تلك النكدة أو المتطلبة أو التي تتذمر طيلة الوقت، فمهما بلغت درجة حبه لها قد يصل في مرحلة ما الى النفور منها والرغبة في الانفصال عنها نظراً لعدم قدرته على تحملها نكدها الشديد.

من هنا، حاولي دائماً أن تحافظي على معنوياتك مرتفعة فتنشري المرح والسعادة والضحك أينما حللت، خصوصاً أن من شأن ذلك أن يجعلك اجتماعية للغاية ومحبوبة من قبل الجميع وليس فقط من قبل الشريك فضلاً عن انعكاس هذا الامر ايجابيا على معنوياتك ونفسيتك بشكل عام.

علماً أنه ليس من المطلوب منك أن تحاولي اخفاء مشاعرك أو مشاكلك عن الشريك أو التصنع بل على العكس حافظي دائماً على طبيعتك وهويتك، شرط عدم الاسترسال أو الغرق في الطاقة السلبية التي تؤثر عليك بشدة وعلى تقلباتك المزاجية ومشاعرك ما من شأنه ان ينعكس على حياتك الاجتماعية والمهنية والعاطفية.