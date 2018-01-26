أمر واحد يوقعه في غرامك ولن يستطيع مقاومتك
قالت خبيرة في العلاقات الزوجية ، مهما قيل لك، تأكدي أن شيئاً واحداً فقط قادر على جذب الشريك الذي يعجبك وجعله يقع في غرامك بشدة حتى يصبح غير قادر على مقاومتك بعد الآن.
تأكدي أن هذا الأمر في غاية السهولة والبساطة ولا يتطلب منك جهداً إضافياً أو مالاً، إذ يكفي أن تحافظي على ابتسامتك دائماً وروح التفاؤل والطاقة الإيجابية.
فالرجل يعشق المرأة السعيدة والمرحة والايجابية، بعيداً عن تلك النكدة أو المتطلبة أو التي تتذمر طيلة الوقت، فمهما بلغت درجة حبه لها قد يصل في مرحلة ما الى النفور منها والرغبة في الانفصال عنها نظراً لعدم قدرته على تحملها نكدها الشديد.
من هنا، حاولي دائماً أن تحافظي على معنوياتك مرتفعة فتنشري المرح والسعادة والضحك أينما حللت، خصوصاً أن من شأن ذلك أن يجعلك اجتماعية للغاية ومحبوبة من قبل الجميع وليس فقط من قبل الشريك فضلاً عن انعكاس هذا الامر ايجابيا على معنوياتك ونفسيتك بشكل عام.
علماً أنه ليس من المطلوب منك أن تحاولي اخفاء مشاعرك أو مشاكلك عن الشريك أو التصنع بل على العكس حافظي دائماً على طبيعتك وهويتك، شرط عدم الاسترسال أو الغرق في الطاقة السلبية التي تؤثر عليك بشدة وعلى تقلباتك المزاجية ومشاعرك ما من شأنه ان ينعكس على حياتك الاجتماعية والمهنية والعاطفية.
alfahd42[ عدد التعليقات: 13931 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا سلام بس
alfahd42[ عدد التعليقات: 13931 ] نشر منذ 2 ساعتين
من اليوم رايح بيقعدن يكرركرن بس
alfahd42[ عدد التعليقات: 13931 ] نشر منذ 2 ساعتين
دراسات خطيره
alfahd42[ عدد التعليقات: 13931 ] نشر منذ 2 ساعتين
عسى الدراسه بس مهيب مكلفه
طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب[ عدد التعليقات: 478 ] نشر منذ 2 ساعتين
جاور السعيد تسعد
alfahd42[ عدد التعليقات: 13931 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23835 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
alfahd42[ عدد التعليقات: 13931 ] نشر منذ 1 ساعة
طاب حالك
alfahd42[ عدد التعليقات: 13931 ] نشر منذ 1 ساعة
ومن يقرا
ابو فيصل[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 1 ساعة
ام شلحه نفسيه دائماً
alfahd42[ عدد التعليقات: 13931 ] نشر منذ 1 ساعة
يمكن السبب اللي قدامه يا ابو فيصل
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23835 ] نشر منذ 1 ساعة
ومن قال طاب فاله
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 2391 ] نشر منذ 1 ساعة
ايجابيه ومرحه لمن يكون الشريك ايجابي ومريح ومتفهم 😊 الموضوع خذ وهات 😉
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6967 ] نشر منذ 56 دقيقة
آحلفوو☺😁
بنت النور[ عدد التعليقات: 990 ] نشر منذ 22 دقيقة
اممم كلام رائع ولككككككن بدون افراط ولالالا تفريط ☺️
ااالسحاب💭💭[ عدد التعليقات: 2267 ] نشر منذ 8 دقائق
اي شي مصطنع يقضي ع اي موضوع يدخل فيه
الوسطيه والاعتدال وعدم التصنع ..وسدد وقارب ..توصلك الى النتيجه المطلوبه..