ضبط منزل لممارسة الرذيلة يديره رجلان و 5 سيدات بالرياض

علي القحطاني(صدى):

نجحت قوات الأمن التابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكربالتعاون مع شرطة الرياض ، في ضبط أحد المنازل المعدة لممارسة الرذيلة ، اليوم الجمعة .

وكشفت القوات الأمنية عن أن المنزل يديره رجلان و5 نساء من جنسات عربية مختلفة ، حيث يقيمون بصورة غير نظامية .