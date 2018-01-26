ضبط منزل لممارسة الرذيلة يديره رجلان و 5 سيدات بالرياض
نجحت قوات الأمن التابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكربالتعاون مع شرطة الرياض ، في ضبط أحد المنازل المعدة لممارسة الرذيلة ، اليوم الجمعة .
وكشفت القوات الأمنية عن أن المنزل يديره رجلان و5 نساء من جنسات عربية مختلفة ، حيث يقيمون بصورة غير نظامية .
alfahd42[ عدد التعليقات: 13931 ] نشر منذ 2 ساعتين
اقيمو حد الله فيهم ولن يتكرر هذا المشهد باذن الله
حفيد الصحابي عروة البارقي _ محافظة بارق[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 1 ساعة
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يااااااااااااااااااااااا رب ترجع الهيئة وأولها ..
حفيد الصحابي عروة البارقي _ محافظة بارق[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 1 ساعة
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كسابقها ..