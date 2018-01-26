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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

ضبط منزل لممارسة الرذيلة يديره رجلان و 5 سيدات بالرياض

ضبط منزل لممارسة الرذيلة يديره رجلان و 5 سيدات بالرياض
علي القحطاني(صدى):

نجحت قوات الأمن التابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكربالتعاون مع شرطة الرياض ، في ضبط أحد المنازل المعدة لممارسة الرذيلة ، اليوم الجمعة .

وكشفت القوات الأمنية عن أن المنزل يديره رجلان و5 نساء من جنسات عربية مختلفة ، حيث يقيمون بصورة غير نظامية .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13931 ] نشر منذ 2 ساعتين

اقيمو حد الله فيهم ولن يتكرر هذا المشهد باذن الله

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