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مستشفى الدلم يدشن بطاقة اولية لتسهيل اجراءات كبار السن واصحاب الهمم

مستشفى الدلم يدشن بطاقة اولية لتسهيل اجراءات كبار السن واصحاب الهمم
عادل الحربي (صدى):

بالتنسيق مع المديرية العامة للشوون الصحية بمنطقة الرياض ،دشن مستشفى الامير سلمان بن محمد بمحافظة الدلم ” بطاقة اولوية ” التي تسهم في تسهيل اجراءات الدخول والاستفاده من خدمات المستشفى للفئات المستهدفة.

و بحسب الدكتور ابراهيم الدخيني مدير المستشفى تستهدف ” بطاقة اولوية ” كبار السن و مرضى الغسيل الكلوي بالاضافة الى اصحاب الهمم، وتتيح البطاقة لحامليها الدخول الفوري للعيادات الخارجيه وقسم المختبر دون الحاجه الى الانتظار، كما تساهم البطاقة بتسهيل اجراءات المرضى في كافة اقسام المستشفى مع افضلية منح غرف خاصة في حال استدعت الحاجه تنويم المرضى.

ويمكن الحصول على البطاقه بالتوجه مباشرة لقسم حقوق وعلاقات المرضى او الطلب الالكتروني عبر اي ميل القسم.


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[ عدد التعليقات: 13931 ] نشر منذ 2 ساعتين

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