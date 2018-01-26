هيئة حقوق الإنسان تدين ممارسات المليشيات الحوثية غير الإنسانية في اليمن

واس(صدى):

أدانت هيئة حقوق الإنسان ممارسات مليشيات الحوثي الانقلابية غير الإنسانية في اليمن، ومنها استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة مخالفة بذلك كل الأعراف الدولية والإنسانية والأخلاقية.

وثمنت الهيئة مبادرة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن تسليم 27 طفل ممن قبض عليهم في جبهات القتال على حدود السعودية أثناء المواجهات العسكرية مع المليشيات الحوثي الانقلابية‏ لمندوب الحكومة الشرعية في اليمن ‏من أجل لم شملهم بعائلاتهم.

وأشادت هيئة حقوق الإنسان من خلال مشاركتها في هذا التسليم مع قوات التحالف وهيئة الهلال الأحمر السعودي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر والحكومة الشرعية في اليمن بالتعامل الإنساني الذي تعاملت به قوات التحالف مع هؤلاء الاطفال والخدمات الصحية والاجتماعية والإنسانية التي قدمتها لهم ‏وفق ‏أفضل الممارسات والمعايير الدولية ذات العلاقة، ‏انطلاقاً من قيم ومباديء الشريعة الإسلامية والتزاماً منها ‏بمباديءالقانون الدولي والصكوك الدولية ذوات العلاقة.