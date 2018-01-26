مرحاض ذهبي لترامب بدلًا من لوحة ” فان جوخ “

واشنطن(صدى):

طلب البيت الأبيض من متحف جوجنهايم بمدينة نيويورك ، استعارة لوحة لفان جوخ من أجل وضعها في السكن الخاص للرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، لكنه حصل بدلا من ذلك على مرحاضًا مصنوعًا من الذهب عيار 18 قيراطًا.

ويعد هذا المرحاض الذهبي من تصميم الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلا، ويعمل بكفاءة تامة، ويُطلق عليه اسم أميركا.

وقد عرض المتحف المرحاض في دورة مياه خاصة، وأتاح استخدامه لأكثر من مائة ألف شخص على فترات متباعدة مقابل مبالغ مالية.