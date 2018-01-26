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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

بالصور.. ضبط مخالفتين لقرار التأنيث بمحلات المستلزمات النسائية

بالصور.. ضبط مخالفتين لقرار التأنيث بمحلات المستلزمات النسائية
عادل الحربي(صدى):

شنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض 1244 زيارة تفتيشية مفاجئة للمنشآت التجارية بمختلف الأنشطة خلال أسبوع ، تضمنت مناطق الرياض والخرج والأفلاج ووادي الدواسر ، والغاط والزلفي والمجمعة ، وعفيف وشقراء والمزاحمية والدوادمي وضرماء والدلم .

ونتج عن الحملات ضبط مخالفتين تتعلقان بقرار تأنيث المحلات المخصصة للمستلزمات النسائية وتوطينها في منطقة ضرما ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين والمنشآت .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 13931 ] نشر منذ 2 ساعتين

حلو

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