” بن شرقي ” يكشف موقفه من الانضمام إلى الهلال
أعرب محترف الهلال اللاعب المغربي أشرف بن شرقي ، عن سعادته بالانتقال إلى صفوف الهلال ، مشيرًا إلى أنها أمنيته منذ فترة طويلة عمل جاهدًا لتحقيقها .
وأشار ” بن شرقي ” إلى أنه يطمح لتكرار تجربة الثنائي المغربي أحمد بهجة وصلاح الدين بصير الناجحة اللذين حققا الكثير على الملاعب السعودية ليحفرا اسميهما في ذاكرة الجماهير .
وأوضح اللاعب المغربي إن الهلال نادي كبير وعريق ينافس على البطولات المحلية والقارية ، لافتًا إلى حلمه بتحقيق البطولة الآسيوية مع الفريق مثلما توج بالبطولة الإفريقية مع الوداد مسبقًا ، واعدًا بتقديم كل ما لديه لتحقيق ذلك .
alfahd42[ عدد التعليقات: 13931 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق للزعيم خارجيا
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 1 ساعة
*لاعب موهوب وتركيزة عالي وأتوقع سيكون قوة كبيرة مع الزعيم يعجبني إستلامه وتسليمة للكرة بدون فلسفة واهدافة جميلة وفيها حس كروي عالي وأتوقع سيحفر إسمة مع زعيم أسياء مثل بهجة وصلاح الدين بصير وفيه لاعب كبير قادم للهلال خلال اليومين القادمين👌👌 ووجه السعد جالس يطبخها على نار هادئه*
أتمنى تسريح ياسر والشلهوب ودرويش والزوري وإعارة البليهي أو بيعه والإبقاء على كادش والنجراني وكنو المتجدد متى ما لعب أساسي لاعب متمكن*
بالتوفيق لزعيم أسيا