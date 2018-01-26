” بن شرقي ” يكشف موقفه من الانضمام إلى الهلال

نواف السالم(صدى):

أعرب محترف الهلال اللاعب المغربي أشرف بن شرقي ، عن سعادته بالانتقال إلى صفوف الهلال ، مشيرًا إلى أنها أمنيته منذ فترة طويلة عمل جاهدًا لتحقيقها .

وأشار ” بن شرقي ” إلى أنه يطمح لتكرار تجربة الثنائي المغربي أحمد بهجة وصلاح الدين بصير الناجحة اللذين حققا الكثير على الملاعب السعودية ليحفرا اسميهما في ذاكرة الجماهير .

وأوضح اللاعب المغربي إن الهلال نادي كبير وعريق ينافس على البطولات المحلية والقارية ، لافتًا إلى حلمه بتحقيق البطولة الآسيوية مع الفريق مثلما توج بالبطولة الإفريقية مع الوداد مسبقًا ، واعدًا بتقديم كل ما لديه لتحقيق ذلك .