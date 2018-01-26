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أمن جازان يكثف جهوده للبحث عن مفحط أتلف ملعب الغلفة

أمن جازان يكثف جهوده للبحث عن مفحط أتلف ملعب الغلفة
تركي السالم(صدى):

كثفت الجهات الأمنية جهودها بمنطقة جازان ، للبحث عن مفحط توجه بسيارته داخل ملعب قرية الغلفة الواقعة بمحافظة العيدابي ، حيث قام بممارسة التفحيط وألحق الكثير من التلفيات والأضرار في أرضيته ، اليوم الجمعة .

وفي سياق متصل ، أكد جبران مناع رئيس بلدية العيدابي ، إن التقصي والبحث جاريان عن هؤلاء العبثيين ، لاتخاذ الأغجراءات اللازمة حيالهم وفرض أشد العقوبات الرادعة لمنع تكرر مثل هذه الأعمال التخريبية بالممتلكات العامة التي يستفيد منها الشباب بالمحافظة ، حيث كان الملعب يمثل متنفسًا للشباب لقضاء وقت فراغهم .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 13931 ] نشر منذ 2 ساعتين

اجلدوه في الملعب بين الشوطين وخلوه يزرعه على حسابه

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