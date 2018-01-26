أمن جازان يكثف جهوده للبحث عن مفحط أتلف ملعب الغلفة
كثفت الجهات الأمنية جهودها بمنطقة جازان ، للبحث عن مفحط توجه بسيارته داخل ملعب قرية الغلفة الواقعة بمحافظة العيدابي ، حيث قام بممارسة التفحيط وألحق الكثير من التلفيات والأضرار في أرضيته ، اليوم الجمعة .
وفي سياق متصل ، أكد جبران مناع رئيس بلدية العيدابي ، إن التقصي والبحث جاريان عن هؤلاء العبثيين ، لاتخاذ الأغجراءات اللازمة حيالهم وفرض أشد العقوبات الرادعة لمنع تكرر مثل هذه الأعمال التخريبية بالممتلكات العامة التي يستفيد منها الشباب بالمحافظة ، حيث كان الملعب يمثل متنفسًا للشباب لقضاء وقت فراغهم .
alfahd42[ عدد التعليقات: 13931 ] نشر منذ 2 ساعتين
اجلدوه في الملعب بين الشوطين وخلوه يزرعه على حسابه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23835 ] نشر منذ 2 ساعتين
نذاله