أمن جازان يكثف جهوده للبحث عن مفحط أتلف ملعب الغلفة

تركي السالم(صدى):

كثفت الجهات الأمنية جهودها بمنطقة جازان ، للبحث عن مفحط توجه بسيارته داخل ملعب قرية الغلفة الواقعة بمحافظة العيدابي ، حيث قام بممارسة التفحيط وألحق الكثير من التلفيات والأضرار في أرضيته ، اليوم الجمعة .

وفي سياق متصل ، أكد جبران مناع رئيس بلدية العيدابي ، إن التقصي والبحث جاريان عن هؤلاء العبثيين ، لاتخاذ الأغجراءات اللازمة حيالهم وفرض أشد العقوبات الرادعة لمنع تكرر مثل هذه الأعمال التخريبية بالممتلكات العامة التي يستفيد منها الشباب بالمحافظة ، حيث كان الملعب يمثل متنفسًا للشباب لقضاء وقت فراغهم .