السيارات السوداء أكثر عرضة للخدوش

برلين(صدى):

يرمز اللون الأسود في السيارات إلى الفخامة، وتوجد أنواع مختلفة من الطلاء الأسود، مثل الأسود المعدني (الميتالك) واللؤلؤي والأحادي، وهي تختلف فيما بينها من حيث درجة اللمعان وكذلك أضرار الخدوش.

وفيما يخص العناية والتحمل، قال خبير الطلاء والعناية بالسيارات كريستيان بيتسولت إن الخدوش تظهر على الطلاء الأحادي بشكل أسرع وأوضح منه على الطلاء المعدني أو اللؤلؤي؛ حيث إن أصباغ الميتالك أو الأصباغ المتلألئة لا تظهر بها الخدوش بشكل واضح كما هو الحال مع الطلاء الأحادي.

وللحفاظ على درجة الأسود العميق للطلاء الأحادي لأطول فترة ممكنة يوصي الخبير الألماني بالحرص على تجديد الطبقة الحامية للطلاء بانتظام، تجنبا لاستخدام مواد شديدة بعد ذلك. وإذا لزم الأمر، فينبغي أن يتم ذلك بواسطة المُلمعات الخفيفة والأدوات الناعمة، وذلك تفاديا لترك بعض الخدوش الصغيرة جدا وتجنبا لإزالة الكثير من الطلاء الشفاف.

وفي الوقت ذاته، يحذر خبير السيارات الألماني من خطر الإضرار بمتانة طبقة الطلاء الأساسية بفعل إزالة الكثير من الطبقات الحامية بسبب الاعتماد على مواد شديدة أو التعامل غير الصحيح مع آلة التلميع؛ حيث إن سُمك طبقة الطلاء في السيارات الحديثة لا يتعدى سُمك الأظافر.