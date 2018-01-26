الأسرة الحاكمة في قطر تهدد ” تميم ” وتتوعد بفضح دعم ” نظام الحمدين ” للإرهاب

طلال الضوي(صدى):

هددت أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، تميم حمد أل ثاني، وحاشيته بفضحهم ما لم يحصلوا على أموالهم، وذلك باستحواذ أمير الدوحة على أموالهم.

وكشفت مصادر، أن التهديدات التي تبادلها أفراد الأسرة الحاكمة في إمارة قطر حول اتهامهم لـ ” تميم ” وحاشيته داخل الأسرة بأكل حقوقهم وعدم وجود عدالة في توزيع فوائد هذه الاستثمارات، ودعم ” تميم ” للجماعات الإرهابية في الخارج.

وأشارت المصادر، إلى أن التهديدات تتضمنت أيضًا فضح ” تميم ” دعمهم المادي للجماعات الإرهابية بالبلدان العربية ومرتزقة الإعلام من جماعة الإخوان الإرهابية، إن لم يحصل جميع أفراد العائلة على أموالهم.