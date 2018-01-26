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  3. بالصور.. أمانة نجران تضبط أغذية فاسدة بمطاعم وبوفيهات في حبونا
  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

بالصور.. أمانة نجران تضبط أغذية فاسدة بمطاعم وبوفيهات في حبونا

بالصور.. أمانة نجران تضبط أغذية فاسدة بمطاعم وبوفيهات في حبونا
راشد آل شريه(صدى):

شنت القوات الرقابية التابعة لمنطقة نجران ممثلة في بلدية محافظة حبونا ، أمس الخميس ، جولة تفتيشية مفاجئة بعدد من المطاعم والبوفيهات لرصد المخالفات .

وتمكنت الرقابة من ضبط أطعمة مكشوفة تضر بصحة المستهلك ، واتخذت حيالها الإجراءات اللازمة ، كما قررت البلدية ممثلة في قسم صحة البيئة تغريم المخالفين وأوقعت الجزاءات الرادعة عليهم .

ومن جانبه ، شدد رئيس البلدية مانع العوف ، على ضرورة إيقاع العقوبات على المخالفين وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في وزارة الشؤون البلدية والقروية ، منبهًا المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات بشكل فوري .


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