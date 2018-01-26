5 نصائح هامة لإعادة النضارة إلى بشرتك
تعتقد كثيرات أن ترهّل الجلد أمر طبيعي، وخاصة مع التقدم في العمر، ولكن هذا في الحقيقة غير صحيح؛ لأن الاهتمام بالبشرة، والرعاية الصحيحة والصحية لها، يمنع حدوث هذه الترهلات، ويعيد تصحيح الأمور، ويقضي على أي ندبات أو علامات على الجلد، دون اللجوء إلى الجراحين.
لذا نرصد لك بعض الأمور الضرورية التي يمكن أن تعيد المرونة إلى بشرتكِ، كما تمنع الترهلات أيضاً.
التدليك
التدليك البسيط والصحيح للبشرة سوف يؤدي إلى تحسين مرونتها، كما يعمل على تحفيز الدهون المتواجدة تحت الجلد بشكل مثالي.
الماء
الجفاف هو الخطوة الأولى في ذبول الوجه، لذا فإنكِ تحتاجين إلى شرب الكمية الموصى بها من الماء كل يوم، من أجل ترطيب البشرة، ومنع جفافها.
الماسكات
إنها واحدة من أفضل الطرق للمحافظة على مرونة البشرة، ومن الأقنعة والماسكات المثالية لشدّ البشرة قناع الليمون والبيض، حيث يتم مزج عصير الليمون مع بياض البيض، وتطبيق المزيج على البشرة بانتظام، لتحصلي على بشرة ناعمة ومرنة.
الزيوت الطبيعية
العمل الرئيس للزيوت الطبيعية هو تغذية وترطيب وتليين وتجديد البشرة، مع إزالة التجاعيد، ولكن من المهم اختيار الزيوت المناسبة لبشرتكِ، وتطبيقها يومياً.
البيكنغ صودا
ينظّف الوجه، ويزيل خلايا الجلد الميتة، ويساعد في التخلّص من حب الشباب والبقع السوداء والبثور الصغيرة، وله خصائص مضادة للالتهاب والجراثيم أيضا.
alfahd42[ عدد التعليقات: 13931 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكرا جزيلا
alfahd42[ عدد التعليقات: 13931 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكرا جزيلا
alfahd42[ عدد التعليقات: 13931 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكرا لكم يا صدى على التفاعل
alfahd42[ عدد التعليقات: 13931 ] نشر منذ 2 ساعتين
خلوه يغير الاسم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23835 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه اخي الفهد وش فيك تشكر واخرتها تقول خلوه يغير الاسم.
منهو الي يغير اسمه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23835 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب حلوا
alfahd42[ عدد التعليقات: 13931 ] نشر منذ 1 ساعة
الف شكر صدى على التفاعل السريع
alfahd42[ عدد التعليقات: 13931 ] نشر منذ 1 ساعة
شي ماشفتوه
بس فعلا مشكورين لان تفاعلهم انهى الموضوع في وقته قبل ينتشر
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23835 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه وش فيك. يالفهد كل هذا من الضرايب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23835 ] نشر منذ 1 ساعة
والى من قرب الراتب
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6967 ] نشر منذ 55 دقيقة
ههههه❤حتى انا يامحرومه ذبحتني الضرايب😁😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23835 ] نشر منذ 49 دقيقة
هههههههههههههههههه لها يومين محلطه فوقنا بس والله انها اهون من الشره ذيك طول الادوار الي عدت شوطت جلودنا