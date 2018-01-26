5 نصائح هامة لإعادة النضارة إلى بشرتك

متابعات(صدى):

تعتقد كثيرات أن ترهّل الجلد أمر طبيعي، وخاصة مع التقدم في العمر، ولكن هذا في الحقيقة غير صحيح؛ لأن الاهتمام بالبشرة، والرعاية الصحيحة والصحية لها، يمنع حدوث هذه الترهلات، ويعيد تصحيح الأمور، ويقضي على أي ندبات أو علامات على الجلد، دون اللجوء إلى الجراحين.

لذا نرصد لك بعض الأمور الضرورية التي يمكن أن تعيد المرونة إلى بشرتكِ، كما تمنع الترهلات أيضاً.

التدليك

التدليك البسيط والصحيح للبشرة سوف يؤدي إلى تحسين مرونتها، كما يعمل على تحفيز الدهون المتواجدة تحت الجلد بشكل مثالي.

الماء

الجفاف هو الخطوة الأولى في ذبول الوجه، لذا فإنكِ تحتاجين إلى شرب الكمية الموصى بها من الماء كل يوم، من أجل ترطيب البشرة، ومنع جفافها.

الماسكات

إنها واحدة من أفضل الطرق للمحافظة على مرونة البشرة، ومن الأقنعة والماسكات المثالية لشدّ البشرة قناع الليمون والبيض، حيث يتم مزج عصير الليمون مع بياض البيض، وتطبيق المزيج على البشرة بانتظام، لتحصلي على بشرة ناعمة ومرنة.

الزيوت الطبيعية

العمل الرئيس للزيوت الطبيعية هو تغذية وترطيب وتليين وتجديد البشرة، مع إزالة التجاعيد، ولكن من المهم اختيار الزيوت المناسبة لبشرتكِ، وتطبيقها يومياً.

البيكنغ صودا

ينظّف الوجه، ويزيل خلايا الجلد الميتة، ويساعد في التخلّص من حب الشباب والبقع السوداء والبثور الصغيرة، وله خصائص مضادة للالتهاب والجراثيم أيضا.