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النيابة تطالب بقتل شريك الهالك صاحب التفجير الانتحاري بطوارئ الحرم النبوي

النيابة تطالب بقتل شريك الهالك صاحب التفجير الانتحاري بطوارئ الحرم النبوي
نايف السالم(صدى):

عرضت النيابة اليوم الجمعة ، لائحة الدعوى على المتهم شريك الهالك الذي فجر نفسه وسط عناصر من قوات الطوارئ العاملة بالحرم النبوي الشريف ، نهاية رمضان الماضي .

واشتملت لائحة الدعوى على تشكيل المتهم لخلية إرهابية مع الهالك بقصد الإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى ، ومساعدته في إرشاده إلى موقع مقر قيادة قوات الطوارئ الخاصة ، وإيصاله إلى هناك لتنفيذ العملية باستهداف المبنى .

وضمت اللائحة كذلك تواصل المتهم مع الهالك عبر برنامج التواصل ” واتساب ” ، خلال تواجده في الحرم النبوي الشريف قبل تنفيذ العملية بثلاثة أيام ، عندما طلب منه الهالك أن يأتي إلى الحرم ولكنه لم يذهب إليه لعلمه بعزمه على القيام بعملية إرهابية آثمة ، دون إبلاغ السلطات الأمنية .

وعلي طالبت اللائحة بالحكم على المتهم شريك الهالك بحد الحرابة ، فإن درئ الحد يجب قتله تعزيراً والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 بتاريخ 3/4/1435هـ ، بالإضافة إلى الحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ .

وأضافت لائحة الدعوى ضرورة الحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه والتشديد عليه في ذلك كونه شريكاً للهالك في أفعاله الجريمة ، فضلًا عن الحكم بمنعه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421هـ .


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