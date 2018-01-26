بالصور.. مدني دومة الجندل في زيارات ميدانية لعدد من الإدارات الحكومية

سهو الهشال(صدى):

في إطار تفعيل الخطة التشغيلية لبرنامج الزيارات للمراكز الميدانية لإدارة الدفاع المدني بمحافظة دومة الجندل تم زيارة عدد من المنشآت الحكومية وهي: زيارة لمكتب التربيه والتعليم ومستشفى ابوعجرم العام ومكتب شركة كهرباء دومة الجندل وقيادة دوريات أمن الطرق وادارة المساجد والدعوة والإرشاد وشعبة البحث الجنائي بشرطة المحافظة ومركز الرعاية الصحية الأولية بالصفا .

حيث تم خلال الزيارات الميدانية التعرف على مخارج الطوارئ والإطلاع على إجراءات السلامة والحماية وانظمة الاطفاء واجهزة الانذار المتوفرة وكذلك المولدات الكهربائيه الاحتياطيه وغرف التحكم بالتيار الكهربائي.

وفِي إطار هذه الزيارات تم مناقشة آلية وكيفية تعامل فرق الدفاع المدني في حالات الطوارىء وكذلك التعرف مداخل ومخارج تلك الإدارات.