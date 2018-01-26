بعد إعدامه لـ 10 دواعش دون محاكمة.. الجيش الليبي يأمر بضبط ” الورفلي “

طرابلس(صدى):

أصدر اللواء عون إبراهيم سالم رئيس هيئة السيطرة في القيادة العامة للجيش الليبي، أوامره بضبط الرائد محمود الورفلي؛ على خلفيه إعدامة لـ 10 من عناصر داعش دون محاكمة.

وأوضح “سالم “، في تعميم عام أن الورفلي لم يخضع لإجراءات التوقيف والتحقيق التي صدرت بأمر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية منذ تاريخ 2/8/2017 تحت رقم م ق ع 31/ 1957 ولا يتبع الأوامر والتعليمات العسكرية، وقام بإثارة الفتنة وإرباك المشهد في بنغازي.

يذكر أنه ” الورفلي” قام الأربعاء المضاي، بقتل 10 دواعش رميًا بالرصاص، أمام أحد المساجد ببنغازي؛ دون محاكمة، وفي هذا الصدد طالب سفراء فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، اليوم الجمعة، الجيش الليبي بضروة التحقيق بشكل كامل مع الأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية أو إعدامات خارج نطاق القضاء.