خبيرة أزياء تنصح باقتناء ملابس بمقاس أكبر

أماني الغامدي(صدى):

قالت خبيرة أزياء ، أنه تقع الكثيرات في خطأ شائع حين يقمن بشراء كل ملابسهن حسب مقاس أجسادهن بالضبط، دون أن يعلمن أن هناك بعض القطع التي يصغر حجمها وتنكمش، وتصبح غير مناسبة لجسدكِ بعد غسلها، ومن هنا أهمية شراء المقاس الكبير منها.

وإليك 3 قطع من الملابس، يتغيّر حجمها بعد الغسيل، لذا فالمقاس الكبير أفضل من مقاسكِ المعتاد .

قمصان قطنية

من القطع التي تتعرّض للانكماش بنسبة تصل إلى 20 بالمئة؛ لأنها تتكون من القطن، ومن هنا ضرورة شرائها بمقاس أكبر من مقاسكِ العادي.

البلوزات الصوفية

البلوزات الصوفية تتكوّن من الألياف، التي تتعرّض أيضاً للانكماش، وهي من أبرز القطع التي يجب شراء المقاس الكبير منها.

الجوارب

الجوارب القطنية تتعرّض إلى الانكماش بصورة كبيرة أيضاً، لذا يُنصح بشراء المقاس الأكبر مرتين من مقاسكِ العادي في الجوارب.