منهم ” جاكسون ” و ” أينشتاين ” .. 10 مشاهير حققوا ملايين الدولارات في 2017 رغم وفاتهم

واشنطن(صدى):

بلغت أرباح المشاهير الموتى، في عام 2017، ملايين الدولارات، رغم عدم تقدميهم شيئاً يكسبون ربحاً على إثره.

وترصد ” صدى ” ، أرباح أبرز هؤلاء المشاهير:

1- مايكل جاكسون: توفي عام 2009، وهو مغني أمريكي، بلغت أرباحه 75 مليون دولار.

2- أرنولد بالمر، وهو لاعب جولف توفي توفي في نوفمبر 2016، وبلغت أرباحه 40 مليون دولار.

3- تشارلز شونتر، وهو رسام كرتوني، توفي عام 2000، ولكن بلغت أرباحه العام الماضي 38 مليون دولار.

4- إلفيس بريسلي، وهو مغني وممقل توفي عام 1977، وبلغت أرباحع 35 مليون دولار.

5- بوب مارلي، المغني الأمريكي الذي توفي عام 1981، ولكن بلغت أرباحه عام 2017 الـ23 مليون دولار.

6- توم بيتي: مغني توفي عام 2017، وبلغت أرباحه 20 مليون دولار.

7- بنرس، معني وممثل توفي عام 2016، ولكن بلغت أرباحه 18 مليون دولار.

8- دكتور سوس، الروائي والرسام الكرتوني الذي توفي عام 1991، وبلغت أرباحه العام الماضي 16 مليون دولار.

9- جون لينون، مغني توفي 1980، وبلغت أرباحه العام الماضي 12 مليون دولار.

10- ألبرت أينشتاين، عالم الفيزياء الذي توفي عام 1955، بلغت أرباحه 10 مليون دولار.