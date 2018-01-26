التحالف الدولي كشف حقيقة مقتل جنديين أمريكين في معركة عفرين

واشنطن(صدى):

كشف التحالف الدولي بقيادة أمريكا، اليوم الجمعة، عن حقيقة سقوط جنديين أمريكيين؛ على خلفية العمليات العسكرية في عفرين شمال سوريا.

وأوضح الكولونيل راين ديلون، المتحدث باسم التحالف الدولي، إن الأنباء عن مقتل جنديين أمريكيين غير صحيح، مضيفًا أن قوات التحالف الدولى تركز جهودها على دعم حلفائها فى قوات سوريا الديمقراطية لمطاردة جيوب تنظيم داعش.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أرودغان أعلن السبت الماض عن بدء عملية عسكرية تحت مسمى عملية عفرين؛ لغزو الأراضي السورية، تحت راية حمايته لبلاده، على حساب انتهاك سيادة الأراضي السورية.